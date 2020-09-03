شؤون فلسطينية

أبو الغيط: حل الدولتين يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

أبو الغيط: حل الدولتين يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها، لا يمكن أن تقود لعملية سلمية متوازنة، تُفضي إلى حل دائم وعادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد أبو الغيط خلال استقباله الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، على أن حل الدولتين يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: "إن المرحلة المقبلة تتطلب عملا عربيا- أوروبيا مشتركا، من أجل تثبيت الإجماع الدولي القائم حول محددات التسوية السلمية في إطار حل الدولتين، مثمنا دور الاتحاد الأوروبي تجاه خطة الضم الإسرائيلية".

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