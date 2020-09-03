شؤون فلسطينية

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له بوفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة برئاسة طلال ناجي؛ نائب الأمين العام للجبهة. كما التقى بوفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتقدّمه أبو أحمد فؤاد؛ نائب الأمين العام للجبهة.

ووفق مكتب حماس في لبنان، فقد قد تناول المجتمعون في اللقاءين اللذين جريا اليوم الخميس 3/9/2020 بالعاصمة اللبنانية بيروت، عدداً من القضايا التي تهمّ الفلسطينيين، ومنها المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.

ورأى المجتمعون أن القضية الفلسطينية، وخصوصاً في هذه المرحلة الخطيرة، تتطلب مزيداً من الوحدة في المواقف بين الفصائل الفلسطينية، والتنسيق في القضايا المختلفة. مثنين على اللقاءات الأخيرة بين الفصائل على قاعدة المصالحة الكاملة، وإنهاء الانقسام، لأن طريق الوحدة هو الطريق الذي يحقق أماني الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وتناول المجتمعون الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، واتفقوا على ضرورة العمل الجاد لرفع الحرمان عن اللاجئين، معلنين رفضهم للتوطين والتهجير وكل ما يمكن أن يلحق الأذى باللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة.

وأجمع المجتمعون على خطورة المشاريع المطروحة من صفقة القرن إلى مشروع الضم والتطبيع مع الاحتلال. معتبرين أن التطبيع لا يتفق مع ثقافة الأمّة الرافضة لأي اعتراف بشرعية كيان غاصب سيرحل كما رحلت احتلالات استيطانية شبيهة.

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