دولي

رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم يعلن إصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، إصابته بفيروس (كورونا)، مؤكدا أن وضعه الصحي جيد وإن الأطباء ارتأوا بقاءه في المنزل.

وقال يلدريم في تغريدة على حسابه في (تويتر): "لقد ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار (Covid-19) إيجابية"، أي انه مصاب بفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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