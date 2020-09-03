مدير مستشفى غزة الأوروبي: حالات الإصابة بـ(كورونا) القادمة للمستشفى في تزايد تدريجي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، القادمة لمستشفى العزل (الوبائيات)، في تزايد بشكل تدريجي.



وأشار العقاد في تصريحات له عبر اذاعة (الأقصى)، أن ما وصل المستشفى حتى الآن 242 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتا إلى أن من بين إجمالي الحالات، هناك أكثر من 100 حالة تظهر عليهم أعراض بسيطة، لا يحتاجون لخدمة تمريضية ولا طبية.



وأوضح العقاد، أن أكثر من (118) لا تظهر عليهم أعراض، ويشكلون ثلثي المرضى ولا يحتاجون أي رعاية طبية.



وبين مدير مستشفى غزة الاوروبي، أن ما يدخل المستشفى هو من تثبت إصابته بالفيروس، وتظهر عليه الأعراض، بينما الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض يتم وضعها داخل المدرسة المجاورة للمستشفى ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.