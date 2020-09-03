مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أحمد مجدلاني، التأكيد على قرار القيادة الفلسطينية بوقف كل العلاقات مع دولة الاحتلال.



وأَضاف خلال لقائه بمكتبه بمدينة رام الله ،يوم الخميس، مع القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول، على المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات الرادعه للحفاظ على قرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ازدواجية المعايير، فكل خطوة تتخذها حكومة الاحتلال تجاه الضم ، يجب أن تقابل بخطوات رادعة لدولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها كدولة ابرتهايد.



وتابع مجدلاني، أهم خطوة سياسية تتخذها بريطانيا تتمثل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وللحفاظ على حل الدولتين ، مع التقدير لمواقفها السياسية الرافضة للضم والاستيطان باعتباره غير شرعي.



وأوضح أن مشروع الضم هو جزء رئيس من برنامج الائتلاف الحكومي بدولة الاحتلال، ومكون من مكونات صفقة القرن ، والحديث عن تأجيله هو تضليل للرأي العام بل هناك كل يوم ضم تقوم به حكومة الاحتلال عبر الاعلان عن المزيد من الوحدات الاستيطانية ، وخصوصاً فيما يسمى E1 للانتقال من القدس الموحدة للقدس الكبرى.



ومن جانبه، أشار هول "لخطورة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، وأن بلاده عبرت عن موقف واضح بدعمها وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ،وبرفضها لخطة الضم.