من هي الدولة العربية التالية بعد الإمارات التي ستطبع مع إسرائيل؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول إسرائيلي، رفيع المستوى، لقناة (كان) الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع إسرائيل قريبًا جدًا.



ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي، قوله: "التقديرات تشير بأن الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي، سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري".



ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية الذي يبدأ في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.



وبحسب موقع (i24 news) الإسرائيلي، فإن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان قد أكد لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.



وجددت البحرين تمسكها بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تعرض على إسرائيل "تطبيع العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".



وأشار الموقع إلى أن مراقبين يستبعدون أن تقدم البحرين - وهي حليف وثيق للسعودية ومقر للأسطول الأمريكي الخامس - على إقامة علاقات مع إسرائيل من دون مباركة السعودية "الرافضة للتطبيع قبل التوصل إلى حل مع الفلسطينيين"، علمًا أن السعودية فتحت هذا الأسبوع أجواءها لعبور الطائرة الإسرائيلية في اتجاه الإمارات.



وكان بومبيو قد اختتم زيارته للبحرين كجزء من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.