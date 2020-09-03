دولي

من هي الدولة العربية التالية بعد الإمارات التي ستطبع مع إسرائيل؟

من هي الدولة العربية التالية بعد الإمارات التي ستطبع مع إسرائيل؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول إسرائيلي، رفيع المستوى، لقناة (كان) الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع إسرائيل قريبًا جدًا.

ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي، قوله: "التقديرات تشير بأن الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي، سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري".

ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية الذي يبدأ في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب موقع (i24 news) الإسرائيلي، فإن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان قد أكد لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

وجددت البحرين تمسكها بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تعرض على إسرائيل "تطبيع العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الموقع إلى أن مراقبين يستبعدون أن تقدم البحرين - وهي حليف وثيق للسعودية ومقر للأسطول الأمريكي الخامس - على إقامة علاقات مع إسرائيل من دون مباركة السعودية "الرافضة للتطبيع قبل التوصل إلى حل مع الفلسطينيين"، علمًا أن السعودية فتحت هذا الأسبوع أجواءها لعبور الطائرة الإسرائيلية في اتجاه الإمارات.

وكان بومبيو قد اختتم زيارته للبحرين كجزء من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

الصحة الإيرانية: عدد وفيات (كورونا) يقترب من 22 ألفا

الصحة الإيرانية: عدد وفيات (كورونا) يقترب من 22 ألفا

واشنطن: لن ندفع ما علينا لمنظمة الصحة العالمية

واشنطن: لن ندفع ما علينا لمنظمة الصحة العالمية

رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

50 ألف وفاة بـ(كورونا) في الشرق الأوسط

50 ألف وفاة بـ(كورونا) في الشرق الأوسط

شركة طيران العال الإسرائيلية: أول رحلة تجارية تصل دبي في 16 سبتمبر

شركة طيران العال الإسرائيلية: أول رحلة تجارية تصل دبي في 16 سبتمبر

روسيا: تسجيل 4995 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل 4995 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش احتمال فرض إغلاق على المدن الحمراء

إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش احتمال فرض إغلاق على المدن الحمراء

إسرائيل تفقد السيطرة.. أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل تفقد السيطرة.. أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

هنية يلتقي القيادة العامة والشعبية في لبنان

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مجدلاني: أهم خطوة سياسية يمكن أن تتخذها بريطانيا هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

منوعات

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: &#34;إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى&#34;

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: "إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى"

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

عربي

تحذيرات من &#34;حاويات تحتوي مواد قابلة للاشتعال&#34; في مرفأ بيروت

تحذيرات من "حاويات تحتوي مواد قابلة للاشتعال" في مرفأ بيروت

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة