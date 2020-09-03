شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين

وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية، وضرورة العمل الجاد للعودة للحوار في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بمقر الوزارة، في مدينة رام الله اليوم الخميس.

وشدد الوزير أوريسكو على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين رومانيا وفلسطين، لافتا إلى ان زيارته تهدف إلى تفعيل العلاقة بين البلدين ليس على المستوى الدبلوماسي وحسب، بل لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة في مجال التعليم لأهميته في بناء مستقبل فلسطين ومؤسساتها، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الطلبة يلتحقون بالدراسة في رومانيا سنويا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن رومانيا جاهزة للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة في فلسطين مطلع العام المقبل، معربا عن أمله في أن تتجاوز فلسطين وباء (كورونا) المستجد.

من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن اللقاء تناول الوضع الإقليمي،  والوضع السياسي في فلسطين، خاصة بعد اعلان "صفقة القرن" المرتبطة بخطة الضم، مؤكدا رفض القيادة للصفقة والخطة، والخطوات التطبيعية كافة.

وأوضح المالكي أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة مطلع العام المقبل في فلسطين، وتفعيل المشاورات السياسية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية والمغتربين، بما تقدمه الحكومة الرومانية من منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، والتزامها بدعم "الأونروا"، وما تبذله من جهود في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.

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