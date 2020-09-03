شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سلم اتحاد المقاولين بمحافظات غزة اليوم الخميس وزارة الأشغال العامة والإسكان خطة عمل متكاملة للعمل في ظل جائحة كورونا، تلبي متطلبات السلامة المقررة، وضمان استمرار العمل في المشاريع بما يحقق المصلحة العامة واستمرار العجلة الاقتصادية.

واستعرض نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل التجارب التي مرت بها دول العالم القوية والغنية جدا التي لم تستطع تحمل تكلفة الاغلاق فانتقلت الى خيار التعايش مع الفيروس مع اتخاذ وسائل الوقاية والسلامة الضرورية. 

وتسائل كحيل: "لماذا علينا أن نسير الطريق كله من البداية طالما النتيجة واحدة علاوة على أننا لا نمتلك لا موارد مالية لدي الحكومة بينما القطاع الخاص شبه مدمر؟".

وطالب الجميع بالتفكير العميق للخروج بخطة عملية وواقعية توظف خبرات الدول التي واجهت الوباء وتحاكى واقعنا الصعب وتتناغم معه.

وعرض كحيل الخطوط العريضة للخطة المقدمة من اتحاد المقاولين خلال لقاء جمعه مع وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان والمستشار المهندس كنعان عبيد في مقر اتحاد المقاولين بمدينة غزة. 

وأوضح كحيل أن الخطة تتضمن جدول التنقلات من وإلى المشاريع تحت التنفيذ وحصر المركبات والآليات وسائقيها لاستصدار تصاريح خاصة لهم، مع ضمان الالتزام بتعليمات السلامة حسب متطلبات وزارة الصحة وترتيبات وزارة الداخلية.

وأضاف أن الخطة تهدف لمساعدة الشركات التي لديها مشاريع تحت التنفيذ ولديها الرغبة والإمكانية العودة للعمل لاستكمال مشاريعها.

وشدد كحيل أن السلامة للعمال وكل أطراف العمل مقدمة على أي اعتبار آخر، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الكاملة دون اغفال حاجة الشركات لإنهاء وتسليم أعمالها وتشغيل عمالها وموظفيها في ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد.

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