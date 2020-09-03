الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الخميس) إنه مستعد للعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لحماية نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية بحزم فضلا عن العدل والإنصاف الدوليين.





وأشار شي في تبادل للبرقيات مع بوتين احتفالا بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، إلى أنه في نفس اليوم قبل 75 عاما، كان الانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وحرب الاتحاد السوفيتي ضد اليابان بمثابة النصر النهائي للحرب العالمية ضد الفاشية.





وقال شي إنه في تلك الحرب، التي امتدت عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا، أصيب أو قُتل أكثر من 100 مليون جندي ومدني من جميع البلدان المشاركة، في أكثر ثمن إيلاما يُدفع في تاريخ البشرية.





وأضاف أن الصين وروسيا، وهما ميدانا المعركة الرئيسية في آسيا وأوروبا على الترتيب، قدمتا تضحيات وطنية عظيمة ومساهمات تاريخية لا تمحى من أجل الانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية.





وقال إن الشعبين الصيني والروسي حاربا جنبا إلى جنب وأقاما صداقة عظيمة غير قابلة للكسر بالدم وأرسيا أساسا متينا للتنمية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية.





وأكد شي أن الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، تتحملان مسؤوليات مهمة من أجل قضية السلام والتنمية في العالم.





وقال إنه مستعد للعمل مع بوتين لاغتنام الذكرى الـ75 لانتصار الحرب العالمية ضد الفاشية كفرصة لقيادة بلديهما نحو تنسيق استراتيجي شامل وأعمق.





كما اقترح أن يبذل الجانبان جهودا منسقة مع المجتمع الدولي لدعم وممارسة التعددية بشكل فعال، وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، من أجل السماح للأجيال القادمة بالتمتع بعالم يسوده السلام الدائم والأمن العالمي والرخاء المشترك.





رام الله - دنيا الوطن