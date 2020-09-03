السفارة الصينية تحث أمريكا على إلغاء قيودها غير المبررة على الدبلوماسيين الصينيين

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رام الله - دنيا الوطن

حثت السفارة الصينية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء الجانب الأمريكي على إلغاء قيوده غير المبررة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين.



وقالت السفارة في بيان "بدعوى المعاملة بالمثل، فرضت الولايات المتحدة قيدا وعائقا آخر غير مبرر على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين".



وأضافت أن "هذا يدوس بشكل جسيم على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وهو ما ترفضه الصين بشدة. كما يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة من قبل الجانب الأمريكي".



وقالت السفارة إن "الصين دعمت دائما وقدمت التسهيلات اللازمة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب، بما في ذلك من الولايات المتحدة، للقيام بواجباتهم الرسمية في الصين".



وحث البيان الجانب الأمريكي على تصحيح الخطأ وإلغاء هذا القرار وتقديم الدعم والتسهيلات للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم أيضا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن وزارة الخارجية "أنشأت آلية تلزم كبار الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة بالحصول على موافقة قبل زيارة أي حرم جامعي أو اللقاء بمسؤولين حكوميين محليين".



وقال بومبيو إن "عقد أحداث ثقافية مع مجموعات أكثر من 50 شخصا خارج مقار السفارة الصينية والمراكز القنصلية سيتطلب موافقتنا أيضا".