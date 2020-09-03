شؤون فلسطينية

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
 هاتف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح لشكره على موقف الكويت الثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني، ورفضها لمخططات الضم الإسرائيلية وضغوطات التطبيع المجاني مع إسرائيل.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتمنياته بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وتقديره العالي لمواقف الأمير والحكومة والبرلمان وكل مفاصل الكويت الشعبية والرسمية تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس الوزراء نظيره الكويتي لأن تلعب بلاده دورا بالحوار مع جميع الدول العربية لإعادة وحدة الموقف العربي في مختلف القضايا وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وأن تبقى البوصلة العربية دائما نحو القدس.

من جانبه، أكد الشيخ الصباح حرص دولته وشعبه على القضية الفلسطينية، ورغم بعض التحديات إلا أن فلسطين ستبقى قضية العرب الأولى، مشيرا إلى ضرورة استعادة الرسالة والمرجعية العربية الموحدة وتجاوز الخلافات.

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