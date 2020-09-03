القدس: 123 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون وطلبة معاهد يهودية، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 53 مستوطنا و70 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى 11 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد.



وينفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، لترسيخ فكرة تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.



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