(حرية): نُدين العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

جدد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) في فلسطين، إدانته للعقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية، ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تحقيقات المحكمة الدولية في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في أفغانستان، والتي كان آخرها وضع رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة على القائمة السوداء إلى جانب المدعية العامة للمحكمة.



وأكّد التجمع في بيانٍ صحفي، صباح اليوم، على أن هذا العقوبات تهدف إلى عرقلة وظيفة المحكمة والحيلولة دون تحقيقها لمقاصد وغايات إنشائها، ومن شأنه المساس بحق الضحايا في الانتصاف والوصول إلى العدالة.



وأعرب التجمع عن تضامنه مع المحكمة الجنائية الدولية، مشدّدا على أن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، هي إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة الدولية.



وحذّر التجمع من ممارسات وضغوط أمريكية مماثلة على قضاة المحكمة الدولية، فيما يتعلق بحالة فلسطين، مضيفاً أن قرار الإدارة الأمريكية، يعكس عدم احترامها لسيادة القانون، ودعمها لسياسة الإفلات من العقاب.



وطالب تجمع حرية، جميع الدول الأطراف، بالعمل على ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها، وحماية حقوق ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على النحْو المنصوص عليه في نظام "روما" الأساسي.