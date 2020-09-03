روسيا: تسجيل 4995 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، في البلاد، إلى 1009995، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.



وسجلت السلطات 114 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 17528 شخصاً.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا اليوم الخميس، تسجيل 4995 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.