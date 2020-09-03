الكشف عن موعد كلمة الرئيس عباس "المهمة" باجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد (تلفزيون فلسطين)، بأنه سينقل كلمة للرئيس محمود عباس، في بداية اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الداخل والخارج اليوم، عند السابعة مساءً، وستبث على الهواء مباشرة.



وأضاف، أنه سيتم بث البيان الختامي للاجتماع المهم، الذي يخصص لبحث عدد من القضايا الوطنية، وسبل مواجهة المخططات المعادية للشعب الفلسطيني.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، قال عبر حسابه على (تويتر): إن "اجتماع الأمناء العامين، اليوم، برئاسة الرئيس، هو خطوة استراتيجية مهمة على طريق الإجماع الوطني السياسي، وتعبيد الطريق أمام المصالحة، وإنهاء الانقسام والشراكة السياسية"، مضيفاً: أن "كلمة مهمة سيلقيها الرئيس في هذا الاجتماع".



ومن المقرر، أن يعقد مساء اليوم الخميس، اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، في مدينة رام الله، والعاصمة اللبنانية بيروت، عبر (فيديو كونفرانس) تشارك فيه فصائل منظمة التحرير، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي.