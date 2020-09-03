شؤون فلسطينية

الصحة: خمس وفيات و596 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: خمس وفيات و596 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 5 حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 612 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5076 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة، سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاماً)، ومواطنة (75 عاماً)، ومواطن (70 عاماً) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (76 عاماً) من العيزرية بمحافظة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (224)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (43)، محافظة رام الله والبيرة (61)، جنين (7)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (4)، طوباس (4)، قطاع غزة (98)، ضواحي القدس (54).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة رام الله والبيرة (157)، محافظة نابلس (79)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة الخليل (119)، محافظة سلفيت (1)، ضواحي القدس (216).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن بإمكان المواطنين، الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

أخبار ذات صلة

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

اشتية: موقف الكويت ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

القدس: 123 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

القدس: 123 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

رأفت: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

اتحاد المقاولين يسلم وزارة الأشغال خطة متكاملة للعودة للأعمال في ظل جائحة (كورونا)

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المنظمات الأهلية: فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للأسرى هو الرد على استشهاد الأسير الخطيب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

المجلس الوطني: نؤكد على ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين والبناء على مخرجاته

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

خالد: العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية مؤشر تدهور فظيع بمنظومة القيم الأخلاقية

القدس: 123 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

القدس: 123 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

فهد سليمان: رؤيتنا أمام الأمناء العامين هي لحماية شعبنا

فهد سليمان: رؤيتنا أمام الأمناء العامين هي لحماية شعبنا

منوعات

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

يفيديو مؤثر.. النجم دواين جونسون (ذي روك) يعلن إصابته وأسرته بـ(كورونا)

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع &#34;نتفليكس&#34;

هاري وميغان يبدأن العمل.. عقد لسنوات عدة مع "نتفليكس"

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: &#34;إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى&#34;

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: "إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى"

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

عربي

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

الكويت: انفجار في ناقلة نفط عملاقة

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي تلقيا نحو 100 طائرة و12 سفينة من الإمدادات العسكرية

الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي تلقيا نحو 100 طائرة و12 سفينة من الإمدادات العسكرية