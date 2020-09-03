رأفت: نُدين فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إعلان إدارة الرئيس ترامب فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، معتبراً ذلك انتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية وانعكاساً للعقلية السلطوية في الإدارة الأمريكية وتعد فاضح على منظومة العدالة في العالم.



وأشار رأفت في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن هذا النهج الأمريكي العقيم يأتي في إطار تكميم الأفواه ووقف عجلة العدالة الإنسانية للتغطية على الجرائم الامريكية والاسرائيلية في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حماية العدالة وتحقيقها".



وقال رأفت: "إن الظلم الذي وقع على المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية "فاتو بنسودا" نتيجة لتحيزها للعدالة وإثبات الحقوق لأصحابها، يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة هذا التطاول على المؤسسات الاممية وعدم التقاعس أو الانجرار وراء مصالح ذاتية أو الخوف من التهديد والوعيد الأمريكي -الإسرائيلي".



وطالب رأفت في نهاية بيانه، السكرتير العام للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بالعمل على رفض وإدانة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، من قبل الأمم المتحدة على الولايات المتحدة لإلزامها بالتراجع عن هذه العقوبات غير الشرعية.