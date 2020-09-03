شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تُعلن توظيف 528 فرداً على بند التشغيل المؤقت

"الداخلية" بغزة تُعلن توظيف 528 فرداً على بند التشغيل المؤقت
توضيحية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن استيعاب 528 فرداً للعمل في الأجهزة التابعة للوزارة، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة ثلاثة شهور، من أصل 2500 فرداً سيتم استيعابهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الهيئة، العميد بهجت أبو سلطان، في تصريحات نقلها موقع وزارة الداخلية، إن ترشيح هؤلاء الأفراد، جاء بعد اجتيازهم جميع مراحل مسابقة الأفراد للعام 2019م، وكانوا ضمن كشوفات الانتظار للمسابقة.

وأضاف أبو سلطان، أن المرشحين سيخضعون لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، ومن بينها فحص التأكد من عدم الإصابة بفيروس (كورونا)، ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية أوليّة لمدة 10 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح، أن توظيف هذا العدد، يأتي في إطار إسناد وتعزيز عمل أجهزة الوزارة في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا)، والمساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت أبو سلطان إلى أن بقية العدد سيتم أخذه من المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية خلال مسابقة التوظيف الأخيرة لعام 2019، على أن تُستكمل لهم بقية الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، خلال الفترة المقبلة.

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