بلدية خانيونس: ضخ 12,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

تمكنت طواقم دائرة الصرف الصحي في بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، من ضخ ما يزيد عن (12,000) متر مكعب من مياه الصرف الصحي، باتجاه محطة المعالجة المركزية والواقعة في منطقة الفخاري- (صوفا)، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة والصحة العامة، وسلامة الجمهور في المدينة، وأحيائها المختلفة.





وتأتي جهود بلدية خانيونس؛ للمساعدة قدر المستطاع، بالرغم من الظروف الراهنة، وشح الإمكانيات من توفير بيئة مناسبة خالية من التلوث في ظل تفشي فيروس (كورونا) بين مدن ومحافظات القطاع.





رام الله - دنيا الوطن