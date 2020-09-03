محافظ قلقيلية يدعو لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة فيروس (كورونا) المتفشي بالمحافظة





وأشار إلى أن المحافظة، تحتاج إلى الإمكانيات الطبية اللازمة في ضوء تسجيل عدد كبير من الإصابات اليومية بالفيروس.



جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً عقد اليوم في دار المحافظة؛ لمناقشة واقع المحافظة في ظل جائحة (كورونا)، بمشاركة وفد من وزارة الصحة، ترأسه د. خالد شيحة، مدير صحة القدس، وعضوية عدد من مدراء الصحة في المحافظات، وممثلين عن القطاع الصحي في محافظة قلقيلية.



وشكر المحافظ، رئيس الوزراء د. محمد اشتية على دعمه واهتمامه بقضايا المحافظة، وحيا جهود وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة، الدكتورة مي الكيلة، مؤكداً على أن الطواقم الطبية بذلت جهوداً مضاعفة منذ بداية الجائحة.





وأضاف أن المجتمع المحلي، تداعى منذ بداية الجائحة، وقدم ما لديه من إمكانيات لمواجهة هذا الفيروس، وخاصة بلدية قلقيلية، والغرفة التجارية والقطاع الخاص، واستعرض ما قامت به محافظة قلقيلية من إجراءات للحد من انتشار الفيروس.



وأبدى وفد وزارة الصحة، تفهمه لاحتياجات محافظة قلقيلية الملحة، من أجل مواجهة تفشي الفيروس، مؤكدين على أهمية تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية؛ لتوفير كافة الإمكانات المستعجلة.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة كافة الاحتياجات والحلول العملية المستعجلة؛ لمواجهة الجائحة في المحافظة.

رام الله - دنيا الوطندعا اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية إلى توفير كافة الإمكانيات لمواجهة فيروس (كورونا) المتفشي في المحافظة.