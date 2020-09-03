جميعها من المدينة.. 17 إصابة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية اليوم

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ صباح اليوم، 17 إصابة، جميعها من المدينة.



وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): أن مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم 3/9/2020 هي 485 إصابة نشطة، وأن هناك مجموعة من العينات قيد الفحص.