جميعها من المدينة.. 17 إصابة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ صباح اليوم، 17 إصابة، جميعها من المدينة.
وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): أن مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم 3/9/2020 هي 485 إصابة نشطة، وأن هناك مجموعة من العينات قيد الفحص.
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ صباح اليوم، 17 إصابة، جميعها من المدينة.
وأضافت في تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك): أن مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم 3/9/2020 هي 485 إصابة نشطة، وأن هناك مجموعة من العينات قيد الفحص.
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