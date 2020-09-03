شؤون فلسطينية

الزراعة: بدء موسم قطف الزيتون في السابع من الشهر المقبل

الزراعة: بدء موسم قطف الزيتون في السابع من الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة، أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعد بدء قطف ثمار الزيتون للموسم الزراعي 2020 في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس: "يجوز لمدراء مديريات الزراعة في المحافظات، تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة، فيما يبدأ تشغيل معاصر الزيتون بالتزامن مع موعد انطلاق موسم القطف".

وأشارت الوزارة إلى أنه يفضل أن يتم تأخير موعد قطف الزيتون للصنف النبالي المحسن، والأصناف المروية إلى شهر تشرين الثاني، للحصول على أفضل كمية ونوعية لزيت الزيتون.

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