"الصحة" بغزة: زيارة الوفد الوزاري مقدرة ومن شأنها فتح آفاق التعاون بشكل أكبر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": نرحب بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد أجندة زيارة هذا الوفد خلال الساعات القليلة المقبلة.



وشدد القدرة على أن الوفد قادم للوقوف على احتياجات القطاع، في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)، مؤكداً أن احتياجات القطاع كبيرة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.



وقال: يتوجب أن يكون هناك دعم حقيقي للقطاع الصحي، مع انتشار وباء (كورونا) في القطاع، ولدينا خطة واضحة للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة في حال تفشي الوباء أكثر في القطاع.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: أن الخطة موازنتها 159 مليون دولار، وقد أطلعنا الجميع وتحديداً الجهات الدولية والمحلية على تفاصيل هذه الخطة، واحتياجنا الملح من أجل تحقيق الاستجابة الأفضل لمواجهة فيروس (كورونا).



وأعرب القدرة عن أمله في أن تتوج هذه الزيارة بكافة الاحتياجات التي يحتاجها القطاع الصحي، ومرضى قطاع غزة، إضافة إلى أن هذه الزيارة مقدرة، وبالتأكيد من شأنها أن تفتح آفاق التعاون بشكل أكبر، خاصة وأننا في وزارة الصحة، نتعامل في إطار خدمة المريض والمواطن الفلسطيني، ورسالتنا رسالة إنسانية خدمية جامعة.



وقال: مثل هذه الزيارة، ستعزز مضمون هذه الرسالة وأهدافها من أجل المواطن الفلسطيني، مشدداً على أن احتياجاتنا كبيرة، ويتطلب ذلك تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستجابة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



ومن جانبه، قال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة، مي الكيلة، في قطاع غزة: إن الوزيرة ستصل غداً الجمعة، إلى القطاع، على رأس وفد وزاري.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الوفد يتكون من الوزيرة الكيلة، والوزراء، عاطف أبو سيف، وآمال حمد، أسامة السعداوي، مشيراً إلى أن الزيارة، ستستمر ثلاثة أيام.



وأكد أبو وردة، أن شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية ستصل إلى القطاع، يوم الأحد المقبل، مؤكداً إن الوضع الوبائي في القطاع، لا يزال يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.



وكانت الكيلة، تحدثت اليوم الخميس عن الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد وزاري برئاستها، إلى قطاع غزة، للاطلاع على صورة الأوضاع في ضوء تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.



وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنذهب بوفد وزاري مكلفين من قبل الحكومة من أجل الاطلاع على احتياجات قطاع غزة، لنوافيه باحتياجاته، ونحن نوافي قطاع غزة باحتياجاته باستمرار، وسنستمر في ذلك".



وأضافت: سيكون معنا محموعة من الاحتياجات التي طلبوها، وسيكون هناك 20 شاحنة، ستنطلق اليوم من مستودعاتنا لتصل السبت أو الأحد، حيث يتواجد فيها أدوية لها علاقة بمرض (كوفيد- 19)، ولها علاقة بالقطاع الصحي والأمراض المزمة، ونحن نتطلع إلى أبناء شعبنا في غزة، كما في الضفة.



خاص دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، اليوم الخميس: إن الوزارة ترحب بهذا الوفد القادم من المحافظات الشمالية، برئاسة الوزيرة مي الكيلة، حيث سيطلع الوفد على واقع الوضع الصحي في القطاع.