شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع أسرى سجن (عوفر) وتوتر يسود الأقسام

الاحتلال يقمع أسرى سجن (عوفر) وتوتر يسود الأقسام
رام الله - دنيا الوطن
ساد توتر داخل أقسام سجن (عوفر) اليوم الخميس، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونقل عدد من الأسرى للعزل الانفرادي.

وأشار نادي الأسير في بيان له، إلى أن إدارة السجن، نقلت مجموعة من الأسرى من قسمي 19 و20، الذي كان يقبع بهما الأسير داوود الخطيب، للعزل.

ولفت النادي إلى أن حالة من التوتر الشديد، تسود كافة أقسام الأسرى، بعد ليلة طويلة عاشها الأسرى في سجن (عوفر) عقب استشهاد رفيقهم "الخطيب".

وبينت أن قوات الاحتلال، رشت الأسرى بالغاز، الذي تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، ونقل مجموعة منهم إلى الزنازين، بعد الاعتداء عليهم.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، قسمي 11 و12 في ذات السجن، حيث حجرت الأسرى داخلهما، عقب اكتشاف إصابة أحد السجانين بفيروس (كورونا).

وجدد نادي الأسير، مطالبته بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى، وعددهم قرابة (700) أسير، خاصة مع استمرار انتشار الوباء، واستمرار إدارة سجون الاحتلال باستخدامه كأداة قمع وتنكيل وترهيب.

وشهد سجن (عوفر) أمس الأربعاء، استشهاد الأسير داوود الخطيب، إثر تعرضه لأزمة قلبية، جراء سياسية الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين.

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