شؤون فلسطينية

أبو وردة: وزيرة الصحة تصل القطاع غداً على رأس وفد وزاري

أبو وردة: وزيرة الصحة تصل القطاع غداً على رأس وفد وزاري
وزيرة الصحة مي الكيلة
خاص دنيا الوطن
قال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة، مي الكيلة، في قطاع غزة: إن الوزيرة، ستصل صباح غد الجمعة إلى القطاع، على رأس وفد وزاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": الوفد يتكون من الوزيرة الكيلة، والوزراء، عاطف أبو سيف، وآمال حمد، أسامة السعداوي، مشيراً إلى أن الزيارة، ستستمر ثلاثة أيام.

وأكد أبو وردة، أن شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، ستصل إلى القطاع، يوم الأحد المقبل.

وكان أبو وردة، قال اليوم: إن الوضع الوبائي في القطاع، لا يزال يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (98) حالة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1421 عينة.

كما تحدثت الكيلة، اليوم الخميس عن الزيارة التي من  المقرر، أن يقوم بها وفد وزاري برئاستها، إلى قطاع غزة، للاطلاع على صورة الأوضاع في ضوء تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

وقالت الكيلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنذهب بوفد وزاري مكلفين من قبل الحكومة من أجل الاطلاع على احتياجات قطاع غزة، لنوافيه باحتياجاته، ونحن نوافي قطاع غزة باحتياجاته باستمرار، وسنستمر في ذلك".

وأضافت: سيكون معنا محموعة من الاحتياجات التي طلبوها، وسيكون هناك 20 شاحنة، ستنطلق اليوم من مستودعاتنا لتصل السبت أو الأحد، حيث يتواجد فيها أدوية لها علاقة بمرض (كوفيد- 19)، ولها علاقة بالقطاع الصحي والأمراض المزمة، ونحن نتطلع إلى أبناء شعبنا في غزة، كما في الضفة.

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