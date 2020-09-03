عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وسط أداء طقوس استفزازية.



وأفادت مصادر محلية، أن 144مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بينهم 70 طالبًا يهودياً، و11 عنصرًا من مخابرات الاحتلال، واقتحموا خلالها مصليات المسجد.



ولفتت المصادر إلى أن مستوطنين، يقيمون صلوات تلمودية وطقوساً مباركة لعريس وعروس داخل المسجد الأقصى، حيث استفز أحدهم مشاعر المصلين بالجلوس بالقرب من سبيل (قايتباي) وأدائه طقوساً تلمودية استفزازية بشكل علني.



وأوضحت المصادر، أن مستوطناً وعروسه، كانوا ضمن المجموعات، التي اقتحمت المسجد الأقصى، وذلك لإقامة طقوس تلمودية لمباركة زفافهم في خطوه استفزازية تصاعدية من قبل المستوطنين في استباحة المسجد الاقصى.



وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر؛ لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



وواصلت قوات الاحتلال، سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى بينهم حراس ورئيس هيئة المرابطين فيه.