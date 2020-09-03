شؤون فلسطينية

الديمقراطية: أجرينا مشاورات في بيروت ودمشق لإنجاح حوارات الأمناء العامين

الديمقراطية: أجرينا مشاورات في بيروت ودمشق لإنجاح حوارات الأمناء العامين
رام الله - دنيا الوطن
قال علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن وفد الجبهة إلى الحوار الوطني، أمضى يوم أمس، في مدينة بيروت، في إجراء الاتصالات والمشاورات مع الوفود الفلسطينية، والتي بدأت تتوافد إلى العاصمة اللبنانية، لافتتاح جولة الحوار الوطني، مساء اليوم الخميس، بكلمة من الرئيس محمود عباس.

وقال فيصل، وهو عضو في وفد الجبهة إلى الحوار في حلقة بيروت، أن الجبهة، أكدت في مشاوراتها مع الجميع، بمن في ذلك حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، على ضرورة ضمان إنجاح الحوار، والوصول به إلى النتائج المرجوة، التي ترتقي إلى مستوى التحديات التي تجابهه القضية الوطنية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وتستجيب لتطلعاته في بناء استراتيجية مواجهة وطنية شاملة، لإسقاط (صفقة ترامب- نتنياهو)، وخطة "الضم"، ودحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق المشروعة، بتقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأكد فيصل، أن وفد الجبهة، تلمس إجماعاَ وطنياً على ضرورة طي صفحة أوسلو، ومشروعه السياسي، والتحرر من قيوده، وقيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وعلى ضرورة، بناء جبهة مقاومة وطنية شعبية في مواجهة الاحتلال، تقودها قيادة وطنية موحدة، تخوض النضال بكل الأشكال المتوفرة، حتى الخلاص الوطني.

وأضاف: أن وفد الجبهة، دعا إلى ضرورة توفير الاستعداد العالي لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وبناء أساس ثابت للشراكة الوطنية، بما يعزز وحدة شعبنا ووحدة قضيته ووحدة حقوقه، على قاعدة وحدة القضية والأرض والشعب.

كما شدد عضو المكتب السياسي للجبهة على ضرورة أن تنجم عن الحوار قرارات واضحة، وإجراءات ملموسة لترميم العلاقة بين منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والفلسطينيين في الشتات، من لاجئين وجاليات، في إطار برنامج وطني نضالي موحد.

بدوره، قال معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة: إن الفصائل الفلسطينية، المدعوة للحوار، عقدت في العاصمة السورية اجتماعاً تشاورياً ضم قيادات حركة فتح والجبهتين الديمقراطية والشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، تداول فيه المجتمعون كيفية العمل لإنجاح الحوار، من خلال جدول أعمال يحتوي القضايا الوطنية الواجب معالجتها، ووضع آلية لعقد الحوار في جولات دورية، تتولى بين دورتين لجنة متابعة العمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإقراره، وتقدم لجولة الحوار تقريرها.

وأضاف حمادة، أن جو اللقاء التشاوري كان ايجابياً، خاصة وأن الجميع اتفق على ضرورة تبني برنامج وطني لمقاومة الاحتلال بديلاً لاتفاق أوسلو ومشروعه السياسي، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وبقاء أساس للشراكة الوطنية، بديلاً للانقسام.

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