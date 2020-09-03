الخليل: الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة الخليل، خمس بنادق من نوع "ام 16"، ضمن الجهود المبذولة؛ لضبط السلاح خارج الإطار، الذي يسمح به ويجيزه القانون.



وأوضح جهاز الاستخبارات، أن أفراده طاردوا مجموعة من الأشخاص، كانت بحوزتهم الأسلحة المصادرة، إلا أنهم فروا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.



وأشار إلى أن عملية الضبط والملاحقة، تأتي ضمن تشديد إجراءات قوى الأمن الفلسطينية على إنفاذ القانون بحق من يستخدم سلاح الفوضى، الذي يشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين، وتهديداً لحياتهم والسلم المجتمعي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الرئيس محمود عباس، أصدر في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري قراراً بقانون، عدّل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم، المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية، والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.