شؤون فلسطينية

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)
اجتماع القيادة الفلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني: إن اجتماع الأمناء العامين، اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، يمثل خطوة مهمة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني، الرافض لـ (صفقة القرن) وإجراءات الضم والاحتلال بكل مظاهره، والتأكيد أيضاً على وحدة التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وقطع الطريق على محاولات اللعب بالورقة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن ذلك يتطلب أيضاً إطلاق حوار شامل، تحت مظلة منظمة التحرير، يفضي فوراً لتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، واستعادة ثقة الشعب بتلبية احتياجاته وتعزيز صموده، وإتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام قولاً وعملاً، بعيداً عن المماطلة والتسويف.

ويجتمع مساء اليوم الخميس، في مدينتي رام الله وبيروت، الأمناء العامون لكافة الفصائل الفلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، برئاسة الرئيس محمود عباس.

ويبحث الاجتماع، التوافق على آليات إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس، كلمة "مهمة" خلال الاجتماع، وفق ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر حسابه على (تويتر).

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