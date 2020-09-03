شؤون فلسطينية

الديمقراطية: عقوبات أميركا على الجنائية الدولية وقاحة بلا حدود

الديمقراطية: عقوبات أميركا على الجنائية الدولية وقاحة بلا حدود
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الإجراءات الأميركية، المعادية لمحكمة الجنايات الدولية، (المدعية العامة ومكتبها)، ورأت في ذلك وقاحة سياسية، تجاوزت كل الحدود، وتعبيراً عن مدى عداء الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، للعدالة الدولية، وللدور الذي تقوم به المحكمة الدولية في صون مبادئ القانون الدولي، والدفاع عنه وعن الإنسانية في مواجهة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، ممن تعمل إدارة ترامب على توفير الحماية السياسية والأمنية لهم، على غرار الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومة قوانينه وسياساته العنصرية والدموية.

وأضافت الجبهة، أن موقف الإدارة الأميركية، يكشف في الوقت نفسه، مدى عدائها للشرعية الدولية، ولحقوق الشعوب في العيش بأمان، والتمتع بحريتها واستقلالها في ظل أنظمة ديمقراطية وعدالة اجتماعية، وقالت إن قرار الإدارة الأميركية، يكشف مرة أخرى زيف الديمقراطية الأميركية، ومدى وحشيتها ونواياها الاستعمارية للهيمنة على الشعوب، وتقويض سيادتها على أراضيها.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق

الخليل: الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق

(سكاي لاين): إسرائيل تُصعد استهدافها للصحفيين الفلسطينيين عقابًا لهم على عملهم

(سكاي لاين): إسرائيل تُصعد استهدافها للصحفيين الفلسطينيين عقابًا لهم على عملهم

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)

إدارة سجن (عوفر) تنقل مجموعة من الأسرى للزنازين بعد مواجهتهم لقوات القمع

إدارة سجن (عوفر) تنقل مجموعة من الأسرى للزنازين بعد مواجهتهم لقوات القمع

خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

برئاسة الرئيس عباس.. اجتماع للأمناء العامين لكافة الفصائل برام الله وبيروت اليوم

برئاسة الرئيس عباس.. اجتماع للأمناء العامين لكافة الفصائل برام الله وبيروت اليوم

تسيير رحلة لإجلاء العالقين بالإمارات في 10 أيلول الجاري

تسيير رحلة لإجلاء العالقين بالإمارات في 10 أيلول الجاري

الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب صيدليات للنيابة العامة

الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب صيدليات للنيابة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق

الخليل: الاستخبارات العسكرية تضبط خمس بنادق

(سكاي لاين): إسرائيل تُصعد استهدافها للصحفيين الفلسطينيين عقابًا لهم على عملهم

(سكاي لاين): إسرائيل تُصعد استهدافها للصحفيين الفلسطينيين عقابًا لهم على عملهم

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)

العوض: اجتماع اليوم خطوة مهمة لتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لـ(صفقة القرن)

إدارة سجن (عوفر) تنقل مجموعة من الأسرى للزنازين بعد مواجهتهم لقوات القمع

إدارة سجن (عوفر) تنقل مجموعة من الأسرى للزنازين بعد مواجهتهم لقوات القمع

خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

المطران حنا: نُطالب بحل الأزمة المالية التي تعاني منها جامعة بيت لحم

المطران حنا: نُطالب بحل الأزمة المالية التي تعاني منها جامعة بيت لحم

الخارجية: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بأمريكا

الخارجية: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بأمريكا

شاهد: الشرطة بغزة تتابع التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد وبيع السمك

شاهد: الشرطة بغزة تتابع التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد وبيع السمك

منوعات

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

شاهد: ميريام فارس على المرجيحة في أحدث ظهور لها

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

صور: دينا الشربيني تحذف شيرين رضا.. هل هناك خلاف؟

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

سلمى حايك تتباهى بجمالها الطبيعي: 54 عاما بلا عمليات تجميل

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: &#34;ده أنت داهية ولعيب&#34;

شاهد: تامر أمين عن مقابلة (ماكرون) ماجدة الرومي وفيروز: "ده أنت داهية ولعيب"

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

ما سبب احتضان ماكرون لماجدة الرومي؟

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من &#34;ميلانيا ترامب&#34;

نشرت صورة مشينة لها.. ممثلة أمريكية تسخر من "ميلانيا ترامب"

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: &#34;إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى&#34;

إطلاله مثيرة لطليقة (كهربا)..وتعليق غامض: "إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى"

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

جميلة إسماعيل عن اتهام ابنها في قضية الاغتصاب (فيرمونت): ربيته يحمي بنات الناس

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: &#34;بالسيجارة&#34;

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

عربي

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الخطوط السعودية: سبعة شروط لنقل العائدين.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة

الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي تلقيا نحو 100 طائرة و12 سفينة من الإمدادات العسكرية

الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي تلقيا نحو 100 طائرة و12 سفينة من الإمدادات العسكرية

الأردن يُعيد فتح مطار الملكة علياء أمام الرحلات المنتظمة الثلاثاء

الأردن يُعيد فتح مطار الملكة علياء أمام الرحلات المنتظمة الثلاثاء

بلومبيرغ: الكويت إحدى أغنى دول العالم.. تُكافح لتغطية نفقاتها

بلومبيرغ: الكويت إحدى أغنى دول العالم.. تُكافح لتغطية نفقاتها