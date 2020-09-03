الديمقراطية: عقوبات أميركا على الجنائية الدولية وقاحة بلا حدود

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الإجراءات الأميركية، المعادية لمحكمة الجنايات الدولية، (المدعية العامة ومكتبها)، ورأت في ذلك وقاحة سياسية، تجاوزت كل الحدود، وتعبيراً عن مدى عداء الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، للعدالة الدولية، وللدور الذي تقوم به المحكمة الدولية في صون مبادئ القانون الدولي، والدفاع عنه وعن الإنسانية في مواجهة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، ممن تعمل إدارة ترامب على توفير الحماية السياسية والأمنية لهم، على غرار الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومة قوانينه وسياساته العنصرية والدموية.



وأضافت الجبهة، أن موقف الإدارة الأميركية، يكشف في الوقت نفسه، مدى عدائها للشرعية الدولية، ولحقوق الشعوب في العيش بأمان، والتمتع بحريتها واستقلالها في ظل أنظمة ديمقراطية وعدالة اجتماعية، وقالت إن قرار الإدارة الأميركية، يكشف مرة أخرى زيف الديمقراطية الأميركية، ومدى وحشيتها ونواياها الاستعمارية للهيمنة على الشعوب، وتقويض سيادتها على أراضيها.