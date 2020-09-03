شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب صيدليات للنيابة العامة

الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب صيدليات للنيابة العامة
غزة- دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 172 تاجراً وبائعاً للمواد الغذائية والخضروات، وأصحاب صيدليات للنيابة العامة.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، يعقوب الغندور، في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: أنه تمت إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية، وبائعين للخضار وأصحاب صيدليات، قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، واحتكار السلع وفق (الرأي الحكومية).

وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة، موزعين في محافظات القطاع كما يلي: في محافظة غزة، 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجراً وبائعاً.

وأوضح الغندور، أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين، تمت إحالتهم للنيابة، بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان، بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وأضاف أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية، وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة، وعدم رفع الأسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية، مشدداً على أن الوزارة، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.

وتعمل طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

ويشار إلى أن الوزارة، أحالت 195 تاجراً وبائعاً للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت قد أصدرت قراراً بمنع رفع الأسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.

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