دولي

إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش احتمال فرض إغلاق على المدن الحمراء

إسرائيل: (كابينت كورونا) يناقش احتمال فرض إغلاق على المدن الحمراء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب الأرقام المذهلة لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل، يدرس (كابينت كورونا) اليوم فرض إغلاق شامل على التجمعات السكنية الحمراء في مسعى لحصر الوباء.

هذا وترجح مصادر مطلعة، اتخاذ القرارات الهادفة إلى مكافحة الوباء، أنه لا مناص من فرض قيود في جميع أنحاء إسرائيل، في ظل المعطيات التي تشير إلى ازدياد الصورة الوبائية سوءاً.

وبدوره، أكد وزير العلوم، يزهار شاي عضو (كابينت)، ضرورة استخدام وسائل مراقبة خاصة في المدن الحمراء من أجل تخفيض وتيرة انتقال العدوى في صفوف سكانها، وبالمقابل الامتناع عن فرض الإغلاق الشامل.

وقال في حديث مع إذاعة (كان): إنه يجب مطالبة سكان هذه المدن بالبقاء في منازلهم مساءً، وتقليص الساعات التي يسمح فيها للمحلات التجارية بفتح أبوابها، وربما النظر في احتمال تأجيل افتتاح العام الدراسي في مؤسسات التعليم بهذه المدن مرة أخرى.

وأضاف: أن الهدف هو ألا يتجاوز المعدل اليومي لانتقال العدوى 400 مصاب، مرجحاً تحقيق هذا الهدف حتى منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل رقم قياسي في معدلات الإصابة بـ (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت صحيفة (إيسرائيل هيوم) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل أكثر من 3000 إصابة جديدة بـ (كورونا) في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).

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