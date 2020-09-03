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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل جبريل البكري، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة بنات الفوار الثانوية بناء على توصية اللجنة والطب الوقائي، حتى يوم الأحد 13 آيلول/ سبتمبر.



وقال البكري إنه سيتم حجر جميع الطالبات والمعلمات منزليا، مطالبا من تظهر عليها أعراض، التواصل مع الطب الوقائي فورا.