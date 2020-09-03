إغلاق مدرسة بنات الفوار الثانوية بناء على توصية اللجنة والطب الوقائي
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل جبريل البكري، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة بنات الفوار الثانوية بناء على توصية اللجنة والطب الوقائي، حتى يوم الأحد 13 آيلول/ سبتمبر.
وقال البكري إنه سيتم حجر جميع الطالبات والمعلمات منزليا، مطالبا من تظهر عليها أعراض، التواصل مع الطب الوقائي فورا.
قرر محافظ الخليل جبريل البكري، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة بنات الفوار الثانوية بناء على توصية اللجنة والطب الوقائي، حتى يوم الأحد 13 آيلول/ سبتمبر.
وقال البكري إنه سيتم حجر جميع الطالبات والمعلمات منزليا، مطالبا من تظهر عليها أعراض، التواصل مع الطب الوقائي فورا.
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