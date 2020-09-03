المطران حنا: نُطالب بحل الأزمة المالية التي تعاني منها جامعة بيت لحم

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نقدر ونحترم الدور التاريخي والتعليمي والتربوي والوطني الكبير، الذي قامت به جامعة بيت لحم، عبر تاريخها، باعتبارها مؤسسة مسيحية فلسطينية وطنية، تخدم مجتمعنا وشعبنا وقضيتنا.



وأضاف المطران حنا: "قد آلمنا وأحزننا كثيراً ما سمعناه مؤخراً عن الازمة المالية التي عصفت بهذه الجامعة بسبب جائحة (كورونا) وقد ادى هذا الى اتخاذ قرارات بالتخلي عن خدمات عدد من الاساتذة والموظفين والعاملين في هذه المؤسسة الاكاديمية العريقة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير".



وتابع حنا: "انطلاقاً من تقديرنا ومحبتنا لهذه المؤسسة الاكاديمية فإننا نناشد بضرورة اعادة النظر في هذه الاقالات والقرارات التي اتخذت مؤخرا اذ لا يعقل ان يترك هؤلاء المعلمين والاساتذة والموظفين في ظل جائحة (كورونا) بدون اي مدخول وهم الذين خدموا وتفانوا في خدمة هذه المؤسسة لسنوات طويلة".



وذكر: "نعرف جيداً بأن الأزمة المالية خانقة، وهي الأزمة ذاتها التي تعاني منها الكثير من مؤسساتنا في هذه الارض المقدسة ولكن وجب التفكير بحلول تضمن حقوق هؤلاء المفصولين وابقائهم في عملهم ويجب التفتيش عن مصادر تمويل ودعم لهذه المؤسسة والتفكير بعمق ودراسة اية اقتراحات ممكنة بهدف معالجة هذه الازمة التي نتمنى ان تحل بأسرع ما يمكن".



وأضاف: نتفهم الازمة المالية التي تمر بها جامعة بيت لحم ولكننا أيضا نتفهم معاناة اخوتنا اولئك الذين تم التخلي عن خدماتهم في الجامعة مما يضع اسرهم وعائلاتهم امام تحديات في غاية الصعوبة وخاصة في ظل هذه الجائحة التي تجتاح بلادنا ومنطقتنا.



نتمنى أن تتعاون ادارة الجامعة مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة التي تتابع هذا الملف بهدف الوصول الى حل مرض للجميع يصون حقوق هؤلاء الموظفين والاساتذة واعتقد بأنه يجب اعادة النظر في قرارات فصلهم وبدلا من اتخاذ هذا القرار القاسي التفتيش والبحث بشكل اكبر عن مصادر دعم وتمويل للجامعة التي تعاني من ازمة مالية خانقة.



وختم المطران حنا بالقول: نتمنى أن تحل هذه المسألة بأسرع ما يمكن ونحن بدورنا سوف نتواصل مع الجهات المعنية للمساهمة وبالطرق الممكنة للوصول إلى حلول تضمن حقوق أبنائنا المفصولين وتساهم أيضاً في حل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعة.