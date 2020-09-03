صور.. "الزراعة" بغزة: اصطياد 17 طن أسماك باليوم الأول من السماح بالصيد



وأفادت الإدارة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن كميات الصيد في كافة مرافئ القطاع الخمسة، بلغت (17 طناً) من الأسماك المتنوعة والمعروفة في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الكميات معتادة في مثل هذا الأوقات الموسمية من عمليات الصيد البحري.



وعبرت عن ارتياحها (بنسبة معينة) لالتزام الصيادين والتجار بإجراءات السلامة والوقائية، التي وضعتها بالتعاون مع الشرطة البحرية لوزارة الداخلية في مرافئ الصيادين بالقطاع، داعية الصيادين، وتجار الأسماك إلى مزيد من الانضباط والالتزام والتحلي بالمسؤولية.



وكانت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، قد أشرفت على دخول الصيادين إلى مرافئ الصيد في جميع محافظات قطاع غزة، منذ أمس الأربعاء، حيث أعلنت أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً للفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحاً حتى التاسعة صباحاً، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.





































رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة، بغزة، عن كميات الأسماك وأنواعها وأسعارها، التي تم اصطيادها في اليوم الأول للسماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في بحر قطاع غزة، وذلك بعد المنع الإسرائيلي التعسفي لأكثر من أسبوعين.