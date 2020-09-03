الخارجية: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بأمريكا





وأفادت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بتسجيل حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن الياس يوسف حنا البندك (48 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).





وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 243 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية.