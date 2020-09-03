شاهد: الشرطة بغزة تتابع التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد وبيع السمك
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من عمل الشرطة البحرية، صباح اليوم الخميس، في متابعة التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد في بحر غزة، وبيع السمك.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من عمل الشرطة البحرية، صباح اليوم الخميس، في متابعة التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد في بحر غزة، وبيع السمك.
يأتي ذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار فيروس (كورونا).
ويتواصل لليوم العاشر على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.
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