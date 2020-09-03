شاهد: الشرطة بغزة تتابع التزام الصيادين بضوابط مزاولة الصيد وبيع السمك

يأتي ذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار فيروس (كورونا).

ويتواصل لليوم العاشر على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



