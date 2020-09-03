هيئة الأسرى: توتر بسجن (عوفر) وإدارة السجن تنقل عشرة أسرى للعزل

للجثمان، وإجراء صورة (ct) له.



وحمل أبو بكر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال، ومنهجها المتعمد في إهمال الظروف الصحية والحياتية لهم، والتي كان آخر نتائجها استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب (45 عاماً) من مدينة بيت لحم في سجن (عوفر)، مساء أمس الأربعاء.



وقال أبو بكر: إن السكوت الدولي، ولعب دور المتفرج، يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، داعياً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، لطلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة وزيارة السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تفوح بالقمع والتعذيب والإجرام.



وفي سياق ذي صلة، أكد أبو بكر، أن حالة من الاستنفار تسود سجن (عوفر) ومختلف سجون الاحتلال منذ ليلة أمس، حيث قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير منذ لحظة سماعهم النبأ، وقاموا بإغلاق كافة الأقسام، معلنين حالة الحداد".



كما لفت إلى أن إدارة سجن (عوفر) قامت اليوم بعزل 10 أسرى ونقلتهم إلى الزنازين، ردًا على حالة الغضب والاستنفار التي قام بها الأسرى.



وأضاف، أن الوحدة القانونية بالهيئة، تعمل بشكل حثيث؛ لمتابعة تقديم طلب لتسليم جثمان الشهيد الخطيب بأسرع وقت، بعد إجراء معاينة وفحص لجثمان الشهيد، لافتاً إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع باستشهاد الخطيب إلى 225 شهيداً منذ العام 1967م.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: اليوم الخميس: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت صباح اليوم، جثمان الشهيد الأسير داوود طلعت الخطيب إلى معهد الطب العدلي (أبو كبير)، لإجراء معاينة خارجية وفحص ظاهري