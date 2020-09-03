فروانة: أكثر من 500 أسير في سجون الاحتلال من منتسبي الأجهزة الأمنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: إن أكثر من 500 أسير من بين الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هم من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية.



وأكد أن الكثير منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، لمرة واحدة أو لمرات عديدة، وآخرين كثر صدر بحقهم أحكام بالسجن لسنوات طويلة.



وأشار فروانة إلى أن الشهيد الأسير داوود طلعت الخطيب (45 عامًا)، والذي استشهد ليلة أمس في سجن (عوفر) جراء جلطة قلبية، كان واحداً من هؤلاء، فهو أحد كوادر حركة (فتح) وكان يعمل ضابطاً في جهاز المخابرات العامة قبل اعتقاله عام2002.