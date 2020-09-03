دولي

إسرائيل تفقد السيطرة.. أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل تفقد السيطرة.. أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل رقم قياسي في معدلات الإصابة بـ (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
 
وقالت صحيفة (إيسرائيل هيوم) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل أكثر من 3000 إصابة جديدة بـ (كورونا) في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).
 
وأضافت الصحيفة، أنه وبعد الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة، فإن إسرائيل فقدت السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد، وتوقعت مواصلة الإرتفاع. 
 
وبحسب الصحيفة، قالت وزارة الصحة: إن عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 122,539 إصابة، والوفيات 969 حالة.
 
وأشارت (يسرائيل هيوم)، إلى أن (كابينت كورونا) سينعقد اليوم، لمناقشة فرض قيود جديدة، وإغلاق المدن الحمراء، التي تعتبر مصدر تفشي الوباء.

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