"الصحة" بغزة: اكتشاف بؤر جديدة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية ومنحنى التفشي يسير بوتيرة متصاعدة





وأكدت الوزارة، أن تراخي واستهتار شريحة من المواطنين بالضوابط الوقائية، زاد من الإصابات وتفشي الوباء بين مناطق قطاع غزة.





كما أكدت الصحة على التقيد التام بالإجراءات الوقائية والتزام البيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع المحافظة على ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي.



وأعلنت الوزارة اليوم، عن تسجيل 98 حالة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1421 عينة.







ويتواصل لليوم العاشر على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

غزة- دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس: إن التزايد في عدد الإصابات، واكتشاف بؤر جديدة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية بالقطاع.وأضافت، خلال نشرها التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع: أن منحنى تفشي الوباء في القطاع، يسير بوتيرة متصاعدة، ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.