عربي

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية

أمير قطر لكوشنر: الدوحة ملتزمة بمبادرة السلام العربية
تميم بن حمد آل ثاني وجاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
أبلع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الدوحة تدعم حل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية، من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

ويزور كوشنر، قطر بعد أن توسطت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاق بين الإمارات، وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

ويأمل كوشنر، أن تطبع دول عربية أخرى علاقاتها مع إسرائيل في غضون الأشهر المقبلة، حيث زار الإمارات هذا الأسبوع، مع وفد إسرائيلي؛ لإجراء محادثات التطبيع ثم زار البحرين والسعودية.

وقال تميم لكوشنر: إن بلاده ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية، التي أقرت عام 2002، حيث عرضت فيها الدول العربية التطبيع مع إسرائيل، مقابل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية، وانسحاب إسرائيلي كامل من أراضي عام 1967.

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