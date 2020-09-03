الشعبية.. (القيادة العامة): الاحتلال يتحمل مسؤولية استشهاد الأسير الخطيب

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رام الله - دنيا الوطن

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، (القيادة العامة)، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب، جراء الإهمال الطبي المتعمد.



وأكد فرع الجبهة، بغزة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن على العدو الصهيوني، تحمّل تبعات جرائمه.



واستنكرت الجبهة، الإجراءات الاحتلالية اللإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي أودت بحياة الأسير داوود الخطيب، جراء الإهمال الطبي المتعمد، مشددة على أنه مؤشر خطير لانتهاك حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.



وطالبت الشعبية (القيادة العامة)، المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، بالوقوف عند التزاماتها، أمام هذا التجاوز لكل القيم الإنسانية.



كما طالبت بالتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسير داوود الخطيب.