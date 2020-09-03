"الصحة" بغزة تطالب بحشد الدعم اللازم لتعزيز منظومة الخدمات الصحية بالقطاع بمواجهة (كورونا)





جاء ذلك، خلال جلسة عقدتها مؤسسة (بال ثينك للدراسات) عبر خاصية (Zoom) حول الوضع الصحي في قطاع غزة، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية في القدس ورام الله وأوروبا وكندا وأمريكا.



وقال في تصريحات نشرتها الوزارة: إن الصحة في غزة، عمدت إلى العمل وفق إجراءات وبروتوكولات صحية واضحة؛ لمواجهة جائحة (كورونا) منذ بداية تفشيها مطلع العام الجاري في عدد من دول العالم، مضيفاً أن الخطة تضمنت مستويات وسيناريوهات للتعامل مع الحالة الوبائية، والتي دخلت المستوى الرابع، بتسجيل إصابات بالفيروس داخل التجمعات السكنية في غزة.



وتحدث الحاج باستفاضة حول المقدرات الصحية والمادية التي سخرتها وزارة الصحة في قطاع غزة؛ لتعزيز إجراءات الوقاية من الجائحة، لكن لايخفى على أحد التداعيات الكارثية لسنوات طويلة من الحصار على غزة، وتداعيات ذلك على الوضع الصحي بوجه الخصوص حيث النقص الكبير في أصناف الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، والأزمات المتراكمة التي أفرزها الحصار.





هذا وتخللت الجلسة الحوارية مداخلات من د. رحاب القوقا، من دائرة الصحة في وكالة الغوث، ود. عائد ياغي، مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية، وا. فكر شلتوت، مدير مؤسسة (Map uk) في غزة.

غزة- دنيا الوطنطالب مدير عام التعاون الدولي، بوزارة الصحة بغزة، د. عبد اللطيف الحاج، بحشد الدعم اللازم لتعزيز منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة؛ لمواجهة جائحة (كورونا).