صور: الاحتلال يدعي إحباط عملية عقب اعتقال فلسطيني تسلل نحو (كيبوتس العين الثالثة)

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت أمس الأربعاء: إن قوات الجيش، اعتقلت فلسطينياً "يشتبه أنه مسلح" حاول التسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو (كيبوتس العين الثالثة)، تم تحويله للتحقيق.





ووفق موقع (مفزاك درومي): فإن الشاب الذي تم اعتقاله بعد محاولة تسلله قرب (كيبوتس العين الثالثة) يبلغ من العمر (24 عاماً) من خانيونس، وتم العثور على حزام ناسف له تركه على بعد حوالي 150 متراً من مكان اعتقاله في الداخل.





رام الله - دنيا الوطنادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن جنوده أحبطوا مساء أمس، محاولة لتنفيذ عملية، في أعقاب اعتقال فلسطيني، تسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو (كيبوتس العين الثالثة).وقال المتحدث باسم الجيش: إنه عثر على عبوة ناسفة وسكين بحوزته، الفلسطيني، وفق زعمه.