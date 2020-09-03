شؤون فلسطينية

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز المنصرم

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء: إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل ارتفاعاً نسبته 6.76% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 142.60 خلال شهر تموز 2020 مقارنة بـ 133.56 خلال شهر حزيران 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 21.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 7.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5.22% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، حيث شهدت كافة المحافظات ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي بنسب متفاوته حسب الأنشطة الصناعية، تباين هذا الارتفاع من محافظة لأخرى حسب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة الملابس، صناعة الأثاث، صناعة منتجات التبغ، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة "صناعة الأحذية".

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

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