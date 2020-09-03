شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (98) حالة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1421 عينة.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي: "إن إجمالي تراكم الماصبين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 581 إصابة منها (500) حالة نشطة حالياً، حيث سجلت داخل المجتمع (463) و(37) من العائدين بينما بلغ عدد المتعافين (76) حالة.

وأوضحت الوزارة، أن التزايد في عدد الإصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة، يسير بوتيرة متصاعدة، ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.

وأكدت الصحة، أنها تضاعف الجهود على مدار الساعة من أجل احتواء الوباء، والأيام المقبلة مهمة في كسر حلقات التفشي،
مشيرة إلى أن تراخي واستهتار شريحة من المواطنين بالضوابط الوقائية، زاد من الإصابات، وتفشي الوباء بين مناطق قطاع غزة.

وأكدت على التقيد التام بالإجراءات الوقائية، والتزام البيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والتباعد الجسدي.

ونوهت إلى أنه لازالت الطواقم الطبية المختصة، تجري التقصي الوبائي، ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

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