الهند تُسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعاً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل زيادة قياسية جديدة، بلغت 83883 إصابة اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3.85 مليون.



كما أعلنت الوزارة، تسجيل 1043 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 67376.





وتسجل الهند، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في العالم منذ حوالي شهر، رغم أن عدد الوفيات لا يزال منخفضاً نسبياً.

رام الله - دنيا الوطن