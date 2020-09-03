مصر: حبس رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس (المصري اليوم)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النيابة العامة المصرية، حبس رجل الأعمال، صلاح دياب، مؤسس صحيفة (المصري اليوم)، 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا استيلاء على أراض تابعة للدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، وفقاً لما نقلته بوابة (الأهرام).



وأضافت بوابة (الأهرام) في تقريرها، أن رجل الأعمال المصري، يواجه كذلك تهماً أخرى في "عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 ملياراً و135 مليون جنيه" وفق (cnn بالعربية).



ويذكر أن السلطات المصرية، سبق وألقت القبض على رجل الأعمال المصري المعروف، حيث جرى التحقيق معه العام 2015، والتحفظ على أمواله، وفقاً لقرار سابق.



الإعلامي المصري، أحمد موسى، عقب على إعلان حبس دياب، قائلاً في البرنامج الذي قدمه على قناة (صدى البلد): "الـ 135 مليون دول فكة بجانب الـ 11 ملياراً، يعني خليك مع الرقم الكبير، هنا نتكلم عن رقم، في تقديراتي هذا أكبر رقم تهرب ضرائب".