طالع قائمة الأسعار المُحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض.
أعلنت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الخميس 3 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض.
حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض للكيلو الواحد بالشيكل الإسرائيلي:
طماطم: 1.3.
خيار: 1.8.
بصل: 1.7.
كوسا: 1.
باذنجان: 1.
بطاطس: 1.6.
فلفل: 2.
جزر: 1.
ثوم: 8.
زهرة: 4.
قرع: 2.
ليمون: 3.3.
ملوخية: 1.
فاصولياء: 2.
بيض: 9.
دجاج: 9.
لحمة: 35.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار، بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.
وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض للكيلو الواحد بالشيكل الإسرائيلي:
طماطم: 1.3.
خيار: 1.8.
بصل: 1.7.
كوسا: 1.
باذنجان: 1.
بطاطس: 1.6.
فلفل: 2.
جزر: 1.
ثوم: 8.
زهرة: 4.
قرع: 2.
ليمون: 3.3.
ملوخية: 1.
فاصولياء: 2.
بيض: 9.
دجاج: 9.
لحمة: 35.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار، بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.
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